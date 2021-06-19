همتي يهنئ السيد رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ المرشح عبد الناصر همتي منافسه السيد ابراهيم رئيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت امس الجمعة. وكتب عبد الناصر همتي على صفحته الشخصية على موقع إنستجرام مخاطبا السيد رئيسي “أبارك انتخاب سيادتكم لمنصب الرئيس الثالث عشر للجمهورية الإسلامية. واضاف همتي أن “الشعب الايراني ينتظر حياة مليئة بالأمل والسلام والازدهار”.

وتابع قائلاً “آمل من حكومة جنابكم الكريم ومن خلال التدابير والاجراءات على الساحة الداخلية والخارجية وبقيادة سماحة اية الله السيد الخامنئي قائد الثورة الاسلامية، ان تحقق السمو والرفعة للجمهورية الاسلامية وللشعب الايراني حياة افضل مفعمة بالاستقرار والرخاء” .

المصدر: ارنا