كوريا الجنوبية: حريق في شركة للتجارة الإلكترونية لا يزال مشتعلاً لليوم الثاني

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن الحريق في مركز التوزيع التابع لشركة “كوبانغ” لا يزال مستمرا، بعد يوم على اندلاعه، وقد حوصر رجل إطفاء بداخله.

والحريق بدأ في الطابق الأرضي من مبنى شركة التجارة الإلكترونية العملاقة المكون من أربعة طوابق في إيتشيون جنوب العاصمة سيئول، نحو الساعة 5:20 من صباح أمس الخميس. وتقول السلطات إنه على ما يبدو نجم عن شرارة من منفذ كهربائي.

وقد دخل أحد رجال الإطفاء إلى الطابق السفلي صباح أمس للبحث عمن لم يتمكنوا من الخروج ولكنه لم يخرج بعد من المبنى.

وقال مسؤول في الإطفاء “سنستمر في مواصلة البحث بمجرد أن يصبح من الممكن دخول المبنى”، وأضاف “ما زلنا لا نعرف متى ستخمد النيران”.

المصدر: وكالة يونهاب