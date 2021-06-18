كوريا الجنوبية: حريق في شركة للتجارة الإلكترونية لا يزال مشتعلاً لليوم الثاني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 18 2021 - 11:52

كوريا الجنوبية: حريق في شركة للتجارة الإلكترونية لا يزال مشتعلاً لليوم الثاني

منذ 16 mins 18 June، 2021
حريق في شركة للتجارة الإلكترونية لا يزال مشتعلاً لليوم الثاني
أخبار دولية - كوريا الجنوبية

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن الحريق في مركز التوزيع التابع لشركة “كوبانغ” لا يزال مستمرا، بعد يوم على اندلاعه، وقد حوصر رجل إطفاء بداخله.

والحريق بدأ في الطابق الأرضي من مبنى شركة التجارة الإلكترونية العملاقة المكون من أربعة طوابق في إيتشيون جنوب العاصمة سيئول، نحو الساعة 5:20 من صباح أمس الخميس. وتقول السلطات إنه على ما يبدو نجم عن شرارة من منفذ كهربائي.

وقد دخل أحد رجال الإطفاء إلى الطابق السفلي صباح أمس للبحث عمن لم يتمكنوا من الخروج ولكنه لم يخرج بعد من المبنى.

وقال مسؤول في الإطفاء “سنستمر في مواصلة البحث بمجرد أن يصبح من الممكن دخول المبنى”، وأضاف “ما زلنا لا نعرف متى ستخمد النيران”.

المصدر: وكالة يونهاب

التعليقات

ذات صلة