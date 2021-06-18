المقاومة الفلسطينية تطلق النيران تجاه الطائرات الصهيونية المغيرة شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 00:28

المقاومة الفلسطينية تطلق النيران تجاه الطائرات الصهيونية المغيرة شمال قطاع غزة

منذ 2 ساعة 17 June، 2021
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