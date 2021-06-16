اجتماع عمل في مصلحة الليطاني بحث في مواضيع بيئية وإنمائية لمنطقة بحيرة القرعون

استقبل رئيس مجلس الادارة المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه ورئيس اتحاد بلديات البحيرة المهندس يحيى ضاهر، وبحث معهم في مواضيع بيئية وانمائية خصوصا في منطقة محيط بحيرة القرعون.

واوضح بيان للمصلحة، انه تم الاتفاق على تنفيذ الآتي:

– إعداد الدراسات اللازمة والأعمال الطوبوغرافية تمهيدا لمباشرة تنفيذ الطريق الدائري لبحيرة القرعون على منسوب 860 مترا ضمن استملاك التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

– انشاء عدد من الجسور على قناة ري البقاع الجنوبي لتسهيل مرور المواطنين وتأمين حقوق المرور.

– ‏ تقديم المصلحة الاراضي اللازمة لإنشاء مطمر جديد لضمان استمرارية عمل معمل فرز النفايات في جب جنين بالاضافة الى التعاون مع الاتحاد لضمان استمرارية التشغيل بعد انتهاء عقد التشغيل في 22 حزيران الجاري.

كما اتفق المجتمعون على “استمرار متابعة كافة الامور المتعلقة بالحفاظ على بيئة نهر الليطاني وبحيرة القرعون ودعم التنمية المستدامة في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام