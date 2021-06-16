كورونا في البرازيل.. تسجيل 2468 وفاة وأكثر من 80 ألف إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 2468 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا و80609 إصابات جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وبالتالي وصلت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البرازيل، يوم الثلاثاء، إلى 490 ألفا و696 شخصا.

وسجلت البلاد ما مجموعه 17 مليونا و533 ألفا و221 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء في العام الماضي.

وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند، إضافة إلى تسجيلها ثاني أكبر حصيلة وفيات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة رويترز