الصومال..مقتل 10 على الأقل في تفجير انتحاري تبنته الشباب بمركز تجنيد في مقديشو – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2021 - 16:24

الصومال..مقتل 10 على الأقل في تفجير انتحاري تبنته الشباب بمركز تجنيد في مقديشو

منذ 1 ساعة 15 June، 2021
من تفجير انتحاري في الصومال (أرشيف)
من تفجير انتحاري في الصومال (أرشيف)
أخبار دولية - الصومال

قُتل 10 أشخاص على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مركز تجنيد وتدريب عسكريا جنوبي العاصمة الصومالية مقديشو الثلاثاء، فيما تبنت حركة الشباب الهجوم.

وذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن قائد الجيش الصومالي عدوة يوسف راجح، أن “ما لا قل عن 10 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرون بعد أن قام مفجر انتحاري بتفجير نفسه وسط صفوف المتقدمين للتجنيد بمركز ديغا-بادان العسكري جنوبي مقديشو”.

وقالت وسائل إعلام محلية أن حركة الشباب تبنت الهجوم، موضحة أنه استهدف قاعدة عسكرية تركية، وأنه خلف 40 قتيلاً و 50 مصاباً.

المصدر: سبوتنيك

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