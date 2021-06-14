جلسة للجنة المال والموازنة لتقييم القروض المبرمة والقروض غير المنفذة مع بنك الدولي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لمراجعة وتقييم القروض المبرمة والقروض غير المنفذة مع بنك الدولي، في حضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، كما حضر المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معراوي، المدير الإقليمي للبنك الدولي- دائرة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، مسؤولة البنك الدولي في لبنان منى كوزي.

وبعد الجلسة، قال كنعان “الجلسة كانت مهمة، في اطار البحث في قروض بقيمة 959 مليون من اصل مليار و600 مليون دولار من البنك الدولي غير منفذة في لبنان والاجتماع هو للبحث في اعادة تخصيص القروض التي لم تنفذ”، وتابع “هو ما يحتم على لبنان درس اولوياتها حكوميا ونيابيا لاتخاذ القرار في ما لا حاجة له راهنا، على غرار زيادة القرض بقيمة 300 مليون دولار المخصص للنقل العام، على القرض المقر بقيمة 246 مليون دولار للتضامن الاجتماعي من قبل المجلس النيابي، وهي مسألة مهمة وأكثر فائدة في الظرف الراهن”.

واكد كنعان “سنقوم بواجباتنا كلجنة المال وفق وظيفتنا التشريعية والرقابية. وسنستكمل الرقابة”، وأمل ان “تحفز حكومة تصريف الاعمال في القيام بدورها في هذا المجال”، وتابع “قد علمنا من وزير المال ببدء التفاوض، وهو ما يجب ان يستمر، لأن المليار دولار مهمة في سياق الاستفادة منها في اطار رفع الدعم وترشيده والبنك الدولي ينتظر كتابا خطيا لاعادة التخصيص”.

وأشار كنعان الى انه “سيكون هناك جلسة بحضور نائبة رئيس الحكومة الموجودة خارج لبنان ومع وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والاشغال ومجلس الانماء والاعمار، لاعادة تصويب البوصلة الضائعة، وتأكيد التنسيق مع السلطة المركزية والمرجعيات الدولية، حتى لا نفقد آخر نقطة ثقة دولية بنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام