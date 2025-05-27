250 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان وإعادة تأهيل الشبكة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة أقرت من خلالها قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار ويتعلّق بالطاقة المتجددة وتعزيز شبكة الطاقة الكهربائية في لبنان.

ومدة القرض 30 سنة، وأول 8 سنوات منه، لا تستوجب أي سداد من الدولة اللبنانية. وهذا المشروع يعزز ويوفر محطات الطاقة الشمسية في لبنان، الى حد 250 ميغاوات، ويزيد قدرة الطاقة، ويعيد تأهيل 3 محطات كهرومائية، ويحسن الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء. كما جرى تعديل الرسوم المرتفعة التي وردت في موازنة العام 2025 بشكل جذري، وإلغاء عدد منها، على غرار الرسم على المشروبات الغازية والفنادق وسواها.

المصدر: موقع المنار