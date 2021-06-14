الرئيس عون: نرغب باستمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة دولية

أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الوسيط الأميركي لعملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية السفير جون دوروشيه الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا “رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول الى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد الى القوانين الدولية”.

وطلب الرئيس عون من الوسيط الأميركي ان “يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة ومن دون شروط مسبقة لان ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة الى الحق الذي يسعى لبنان الى استرجاعه”، وأمل ان “تلقى المساعي التي سوف يبذلها السفير دوروشيه مع المسؤولين الاسرائيليين، نتائج إيجابية آخذين في الاعتبار وجود حكومة جديدة في إسرائيل، الامر الذي يتطلب ربما جهدا إضافيا لعدم حصول المزيد من التأخير في المفاوضات التي لا يمكن لإسرائيل ان تفرض وجهة نظر أحادية على مسارها”.

وشدد الرئيس عون على “انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة ضمن اطار السيادة اللبنانية الكاملة برا وبحرا”، لافتا الى ان “لدى لبنان خيارات عدة في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام