الكنيست يصوت بالأغلبية لصالح نفتالي بينيت رئيسا لحكومة الإحتلال الـ 36 خلفا لنتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2021 - 00:52

الكنيست يصوت بالأغلبية لصالح نفتالي بينيت رئيسا لحكومة الإحتلال الـ 36 خلفا لنتنياهو

منذ 3 ساعة 13 June، 2021
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