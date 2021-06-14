ازمات انسانية عديدة سببها ازمة البنزين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2021 - 00:52

ازمات انسانية عديدة سببها ازمة البنزين

منذ 3 ساعة 13 June، 2021
تقارير مصورة - لبنان

تتسببُ ازمةُ البنزين بازماتٍ انسانيةٍ عديدةٍ منها نقلُ الدمِ بينَ المناطق.

المصدر: قناة المنار

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