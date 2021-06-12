الولايات المتحدة: قتلى وجرحى في حادثتي إطلاق نار بولايتين أمريكيتين

قتل شخص وأصيب 9 آخرون، في إطلاق نار بمدينة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية، في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية أن “طفلين يبلغان من العمر عامين و 13 عاما، أصيبا بجروح لا تهدد الحياة”، وتابعت ان “شخصين لقيا حتفهما، ولكنها صححتهما فيما بعد إلى حالة وفاة واحدة”.

وقالت المصادر “وقع إطلاق النار في منطقة سكنية ليست بعيدة عن الحي التاريخي بالمدينة ونهر سافانا”.

وفي حادثة مشابهة، وجهت الشرطة في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، الناس بالابتعاد عن مسرح لجريمة إطلاق نار في وسط المدينة أسفر عن “عدة ضحايا بجروح”.

وأعلنت الشرطة عن “إصابة واحدة على الأقل كانت في حالة حرجة، وعن إصابة أخرى لا تهدد الحياة، في حين لم تكن حالة 6 ضحايا آخرين على الأقل معروفة”.

وأشارت مصادر محلية الى ان “ما يصل إلى 16 شخصا ربما أصيبوا بالرصاص، لكن الشرطة لم تحدد بعد عدد الضحايا”، وتابع ان “موقع الجريمة كان مطعما في وسط المدينة”.

المصدر: روسيا اليوم