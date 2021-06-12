الإنترنت.. تستهلك نسبة ضخمة من الطاقة

تستخدم الإنترنت نحوُ 4.6 مليار شخص يومياً. نميل إلى التفكير في إنترنت صديقة للبيئة لناحية مساعدة الجهات على تخفيف استخدام الورق وإنقاذ الأشجار من الزوال عبر الاعتماد على الموجات الأثيرية، لكن الخوادم التي تستضيف كل تلك البيانات تنتج كميات هائلة من الانبعاثات، تاركةً وراءها بصمة كربونية عملاقة.

يوجد اليوم نحو 30 مليار جهاز متصل بالإنترنت في العالم، حسب موقع The Conversation، من ضمنها أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والأجهزة اللوحية، إضافة إلى عدد لا يحصى من الأجهزة التي تستخدم الإنترنت بطرق أكثر دقة، مثل المركبات الذكية وأنظمة المنزل الذكي والساعات الذكية، والتي يطلق عليها اسم إنترنت الأشياء.

تلعب هذه التقنيات المتصلة بالإنترنت بالفعل دوراً رئيسياً في الانتقال إلى مستقبل طاقةٍ أنظف؛ على سبيل المثال، العدادات الذكية المنزلية التي يتم طرحها في العديد من البلدان، تساعد في مراقبة استخدام الطاقة المنزلية وبالتالي تقليلها.

ولكن نظراً إلى أننا نعتمد على الإنترنت في معالجة واستخدام وتخزين مزيد من البيانات، فإن الطاقة التي تستهلكها في ازدياد، لذا يبحث العلماء في أن تكون الإنترنت أكثر استدامة؛ حفاظاً على مستقبل الكوكب.

وتشير تقديرات الأبحاث إلى أنه بحلول عام 2025، يمكن أن تستخدم صناعة تكنولوجيا المعلومات 20% من إجمالي الكهرباء المُنتَجة وانبعاث ما يصل إلى 5.5% من انبعاثات الكربون في العالم، وهو أعلى من إجمالي انبعاثات معظم البلدان باستثناء الصين والهند والولايات المتحدة.

وتأتي نسبة متزايدة من استهلاك طاقة تكنولوجيا المعلومات من مراكز البيانات؛ وهي المباني المستخدمة لتخزين البيانات وأجهزة الكمبيوتر، والتي يتم توصيلها دائماً بشكل مباشر بشبكة الكهرباء المحلية.

في معظم البلدان، يتم استخدام مصادر غير متجددة للكهرباء، ونحو 50% من مراكز البيانات الآن “فائقة النطاقات”، مما يعني أنها تحتوي على أكثر من 5000 خادم وهي أكبر بشكل عام من 1000 متر مربع.

يتم استخدامها عادةً من قِبل اللاعبين الرئيسيين في صناعة البيانات مثل Microsoft Azure أو Google Cloud أو Amazon Web Services (AWS)، التي تستضيف وحدها 5.8% من جميع المواقع على الإنترنت.

يحاول عدد من مراكز البيانات هذه تقليل تأثيرها البيئي، لتأمين فواتير طاقة أقل.

بدورها أعلنت شركة Google عن هدفها المتمثل في تحقيق مراكز بيانات تعمل بالطاقة المتجددة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بحلول عام 2030، وبدأ تشغيل أول مركز بيانات من هذا القبيل، عام 2020، بالقرب من لاس فيغاس.

لتشغيل مثل هذه المراكز من الطاقة المتجددة فقط، فإن تحديد موقعها في المناطق ذات الرياح الوفيرة أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الحرارية الأرضية أو الطاقة الكهرومائية أمر حيوي.

استهلاك الإنترنت للطاقة

المصدر: عربي بوست