مرتضى: لتشكيل حكومة بأسرع وقت حتى لا يبقى الشعب رهينة الجوع والذل

شدد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى على “أهمية مبادرة الرئيس نبيه بري لخلاص الوطن من عذاباته في ظل تفاقم الأزمات وتحلل المؤسسات جراء عجز الموظفين عن الوصول الى مكاتبهم”.

كلام مرتضى جاء خلال افتتاح مشروع “المشتل الزراعي” في صور من تنظيم اتحاد بلديات صور ونقابة تجمع مزارعي الجنوب وجمعية mrecycorps بالتعاون مع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

وقال: “في القطاع الزراعي كانت توجيهات الرئيس بري منذ البداية أن الواقع في لبنان مأزوم خاصة واقع الغذاء ولا بد من العمل ليلا نهارا في هذه الوزارة من أجل تطويرها”، مؤكدا أنه “لم نوفر جهدا وبدأنا منذ اليوم الأول بتحضير استراتيجية تحاكي الواقع والأزمات ومشاكل الأمن الغذائي، وتعاونا مع كل المنظمات الدولية والخبراء في مجال تطوير القطاع الزراعي. وقد بدأنا بحقول أمهات الأشجار التي هي خالية من الفيروس، فبعدما كنا نستوردها بأسعار غالية واليوم ننتجها لتثمر بشكل جيد”.

وأكد أنه “كوزارة زراعة وضعنا كل خبراتنا ومختبراتنا بتصرف هذه الحقول التي هي بداية جيدة وقابلة للتطوير، كما أطلقنا مشروعا مماثلا في البقاع لعدم قدرتنا على الاستيراد، وتوجهنا للوقوف الى جانب النقابات الزراعية لكي ننتج الشتلة ونقدمها للمزارع بسعر الكلفة، عدا عن أننا لا زلنا نستورد كافة البذور من الخارج دون وجود قانون يحمي هذه الأمور. وللغاية تم إحالة مشروع قانون إنتاج البذور الى لجنة الزراعة النيابية لكي يبصر النور، وخلال 5 سنوات نستطيع إنتاج البذور ولا نبقى بحاجة الى الاستيراد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام