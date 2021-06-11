التحكم المروري: اعادة فتح السير بشكل جزئي على اوتوستراد #ذوق_مكايل باتجاه #نهر_الكلب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2021 - 23:50

التحكم المروري: اعادة فتح السير بشكل جزئي على اوتوستراد #ذوق_مكايل باتجاه #نهر_الكلب

منذ 24 mins 11 June، 2021
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