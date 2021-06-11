كورونا في البرازيل.. رصد 88092 إصابة و2504 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، تسجيلها 88092 إصابة و2504 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 88092، مقابل 85748 الأربعاء، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 17.211 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2504 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2723 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 482019 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

المصدر: وكالة رويترز