شرطة العدو تلغي مسيرة الأعلام في القدس المحتلة

أكدت مصادر فلسطينية أن”شرطة العدو الصهيوني قررت اليوم الاثنين، إلغاء مسيرة الأعلام التي كانت مقررة يوم الخميس المقبل في مدينة القدس المحتلة”.

ونقلت المصادر عن صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية،قولها إن”مفوض الشرطة الصهيونية أبلغ بشكل نهائي منظمي مسيرة الأعلام بإلغاء المسيرة”.

وبحسب قناة “كان” العبرية، قال منظمو المسيرة إن “الشرطة الإسرائيلية أبلغتنا بعدم وجود موافقة على مسيرة الأعلام يوم الخميس، وسيتم إلغاؤها”.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية، حذرت الاحتلال من تبعات السماح للمستوطنين بتنظيم مسيرة الأعلام والمرور عبر باب العامود في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة

المصدر: مواقع فلسطينية