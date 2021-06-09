الرئيس عون تسلم اوراق اعتماد سفراء السويد والصين والفلبين

شهد القصر الجمهوري قبل ظهر اليوم، تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد معتمدين في لبنان وهم: مملكة السويد آن ديسمور، الصين تشيان مينجيان والفلبين ريمون ريس بلاتبات.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر، الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، المدير العام للمراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية عبير علي.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير، في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك حيا سفير كل من الدول الثلاث العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى “صالون 22 تشرين” وسط صفين من الرماحة ومنه الى صالون السفراء، حيث قدم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الديبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، وتمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له “العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم”.

وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام