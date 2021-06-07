المكسيك توقع اتفاقية للهجرة مع الولايات المتحدة

أعلنت المكسيك اليوم الاثنين أنها ستوقع مع الولايات المتحدة اتفاقية للتنمية بما يخدم حل قضية الهجرة.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي إن المكسيك والولايات المتحدة ستوقعان اتفاقا بشأن التنمية المرتبطة بالهجرة خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس للمكسيك هذا الأسبوع.

وتتطلع هاريس، في أول جولة خارجية لها إلى تعميق العلاقات الدبلوماسية مع غواتيمالا والمكسيك، اللتين تشكلان ركيزة لجهود إدارة جو بايدن لوقف الهجرة عبر الحدود الأمريكية.

وخلال الأشهر التي انقضت منذ تكليف الرئيس جو بايدن لها بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وضعت هاريس نهجا يركز على خلق فرص وظروف معيشية أفضل في المنطقة من خلال المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

المصدر: وكالة رويترز