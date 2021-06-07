الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: سيكون لنا كلمة إذا قرر العدو العودة بالأوضاع في المدينة المقدسة إلي ما قبل 11مايو

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، إن”قيادة الغرفة المشتركة تراقب عن كثب سلوك العدو الصهيوني في المدينة المقدسة، وسيكون لها كلمتها إذا ما قرر العدو العودة بالأوضاع إلى ما قبل 11 مايو”.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها:” في ظل ما يتوارد من أنباء في هذه الأيام حول مسيرة الأعلام الصهيونية والأوضاع في الشيخ جراح وعموم المدينة المقدسة فإن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، تراقب عن كثب سلوك العدو الصهيوني في المدينة المقدسة، وسيكون لها كلمتها إذا ما قرر العدو العودة بالأوضاع إلى ما قبل 11 مايو ولن تسمح للاحتلال بتصدير أزماته الداخلية نحو شعبنا”.

وحيت الغرفة في بيانها صمود شعبنا بكافة أطيافه وفي كافة أماكن تواجده الذي استطاع فرض إرادته على المحتل سابقاً، مؤكدة قدرته على إفشال كل مخططاته المستقبلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت الغرفة جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى الاستمرار في التصدي للعدو، وإشعال الأرض من تحت أقدامه بشتى الطرق، وعدم السماح له بتمرير مخططاته التهويدية والاستيطانية، وسيجدون مقاومتهم إلى جانبهم جاهزةً لإسنادهم في اللحظة المناسبة.

المصدر: فلسطين اليوم