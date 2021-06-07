اللجنة الانتخابية في ايران:72 الف مركز اقتراع ثابت ومتنقل

اعلنت اللجنةُ الانتخابيةُ في ايرانَ أنَ”عددَ مراكزِ الاقتراع المشمولةِ بالانتخاباتِ المقبلةِ قد يصلُ الى اثنينِ وسبعينَ الفَ مركزٍ ثابتٍ ومتنقلٍ وأنَ عددَ المؤهلينَ للمشاركةِ في التصويتِ يبلغُ نحوَ 59 مليون ناخب”.

واوضحت اللجنةُ ان”بطاقاتِ الاقتراع تمَ تصميمُها وتوزيعُها على المحافظاتِ حسبَ عددِ السكان ، اما التصويتُ الإلكترونيُ لانتخاباتِ المجالسِ البلدية في بعضِ المدن فسيجري في 24 مركزَ محافظةٍ باستثناء طهران”.

يذكرُ انَ”الانتخاباتِ الرئاسيةَ في ايرانَ ستَجري يومَ الثامنَ عشرَ من الجاري ويتنافسُ فيها 7 مرشحينَ اكد مجلسُ صيانةِ الدستور اهليتَهم لخوضِ الانتخابات”.

المصدر: قناة المنار