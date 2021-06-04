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June 4 2021 - 10:58

مستشارا الأمن القومي الأميركي والفرنسي يبحثان قمة مجموعة السبع الكبرى وقمة الناتو وروسيا

منذ 2 ساعة 4 June، 2021
البيت الابيض
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جيك ساليفان، بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل بون، القمة المرتقبة لمجموعة السبع الكبرى وقمة الناتو و روسيا .

وبحسب بيان للبيت الأبيض ” بحث المستشارين الأمنيين القمة المرتقبة لمجموعة السبع الكبرى وقمة الناتو ، فضلا عن العمل على تعزيز وتحديث الناتو والتصدي للتحديات مثل النشاط السيبراني الخبيث المقرون بالفدية، والإرهاب”.

وأضاف البيان أنهما تطرقا إلى ملفات روسيا والصين وإيران ومنطقة الساحل.

واتفق المسؤولان على مواصلة التنسيق بشأن قضية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ودعم المباحثات بشأن معالجة قضايا الضرائب الناجمة عن العولمة.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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