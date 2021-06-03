عدد إصابات كورونا في صفوف الجيش الأمريكي يصل إلى نحو 296 ألف حالة

أظهرت بيانات البنتاغون أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف القوات المسلحة الأمريكية وصل إلى حوالي 296 ألف حالة منذ بدء الوباء، مع ارتفاع نسبته 9.8% خلال الشهرين الأخيرين.

وتشير البيانات إلى أنه حتى 2 حزيران/يونيو بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا نحو 195 ألف حالة لدى العسكريين ونحو 52.5 ألف حالة لدى الكوادر المدنية في البنتاغون و29.8 ألف حالة لدى أفراد عائلاتهم وأكثر من 18.5 ألف حالة لدى موظفي الشركات المتعاقدة مع البنتاغون.

وتوفي جراء الفيروس 352 شخصا، منهم 26 عسكريا و234 مدنيا و12 شخصا من أفراد العائلات و80 متعاقدا.

وتعافى من الفيروس نحو 285 ألف شخص، منهم أكثر من 190.6 ألف عسكري، بينما لا يزال في المستشفيات حاليا أكثر من 4.1 ألف شخص، 42% منهم عسكريون.

وفي ما يتعلق بتوزع الحالات على أصناف القوات المسلحة الأمريكية، فإن العدد الأكبر البالغ 71 ألف إصابة، تم اكتشافه لدى أفراد القوات البرية، وأكثر من 38.7 ألف حالة في الأسطول البحري وأكثر من 32 ألف حالة في القوات الجوية.

وفي قوات المارينز تم تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة، وفي الحرس الوطني نحو 29.5 ألف إصابة.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا وأكبر حصيلة وفيات في العالم.

المصدر: وكالات