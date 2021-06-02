ريابكوف: أي عقوبات أميركية جديدة محتملة ضد موسكو غير قانونية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الأربعاء، أن “العقوبات الأميركية الجديدة المحتملة ضد روسيا غير شرعية، وأن موسكو لا تولي أهمية لحقيقة إمكانية تأجيلها”. وقال ريابكوف للصحفيين، في تعليقه على احتمال تأجيل الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد بلاده، “لا أعطي أهمية كبيرة لهذه الإشارات، بسبب أن عدم قانونية وعدم شرعية العقوبات الأميركية، بالنسبة لنا، هي نقطة ارتكاز لنهجنا بالكامل” .

من جانبها، فرضت الولايات المتحدة، يوم 15 نيسان/أبريل الماضي، عقوبات جديدة على روسيا، طالت 32 فردًا وجمعية. كما تمنع العقوبات المؤسسات المالية الأميركية من شراء سندات حكومية روسية للاكتتابات العامة بعد 14 حزيران/يونيو. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت واشنطن أنها بصدد طرد 10 موظفين من البعثة الدبلوماسية الروسية من البلاد.

بالمقابل، أعلنت روسيا اتخاذ إجراءات مضادة يتم بموجبها طرد 10 دبلوماسيين أميركيين من البلاد. مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل فقط جزءا من الإمكانيات المتوفرة لديها.

المصدر: سبوتنيك