مستوطنون يضرمون النار في أراض زراعية فلسطينية جنوب الخليل

أضرم مستوطنون صهاينة، النار في أراض فلسطينية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن”مستوطنين اقتحموا بلدة يطا جنوب مدينة الخليل وأضرموا النار في مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين”.

إلى ذلك واصل مستوطنون أعمال التجريف في البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين في خربة “السويدة” بالأغوار الشمالية، لليوم الثالث تواليا.

وأفادت مصادر محلية، أن”المستوطنين يجرفون أراضي المواطنين في تلك المنطقة باستخدام آليات ثقيلة بغرض توسيع البؤرة الاستيطانية”.

وأقام المستوطنون قبل سنوات بؤرة استيطانية في “السويدة”، وأخذوا بالتوسع الأفقي على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين بحماية من قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

المصدر: وكالة وفا