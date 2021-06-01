توتر في أقسام الأسرى بسجن “النقب” الصهيوني بسبب ممارسات السجان الاسرائيلي

قال نادي الأسير الفلسطيني الثلاثاء إن “حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى في سجن النقب منذ ساعات الصباح، بعد أن اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة السجون ما تُسمى بوحدات المتساداة قسم (22)، والذي يقبع فيه (60) أسيرا”.

وأضاف النادي في بيان له أن “إدارة السّجن وفي خطوة تنكيلية، أخرجت الأسرى من قسم (22)، لنقلهم إلى بقية أقسام السجن، إلا أن الأسرى ولمواجهة هذا الإجراء قاموا بإغلاق الأقسام، ورفضوا استلام وجبات الطعام”.

ولفت النادي إلى أن “إدارة سجن النقب صعّدت مؤخرًا من إجراءاتها التنكيلية بحقّ الأسرى وعلى عدة مستويات تتعلق بالحياة الاعتقالية، وذلك في محاولة لسلب المزيد من حقوق الأسرى”.

المصدر: فلسطين اليوم