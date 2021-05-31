“ضفدع الشوكولاتة”.. نوع غريب من الضفادع في مستنقعات غينيا

اكتشف فريق من العلماء الأستراليين نوعاً غريباً من أنواع ضفدع الشجرة يُعرف باسم “ضفدع الشوكولاتة”، في مستنقعات الغابات المطيرة المنخفضة في غينيا الجديدة.

ويشتهر ضفدع الشجرة بجلده الأخضر، ولكن بسبب لون جلده البني، أطلق الباحثون على هذا النوع من ضفدع الشجرة اسم “ضفدع الشوكولاتة”، ولا يزال الاسم قائماً.

وفي بيان، أوضح بول أوليفر من مركز صحة الكواكب والأمن الغذائي ومتحف كوينزلاند، الذي وصف الاكتشاف في ورقة بحثية شارك في تأليفها ونُشرت في المجلة الأسترالية لعلم الحيوان، أن أقرب نوع معروف لنوع “ليتوريا ميرا” هو ضفدع الشجرة الأخضر الأسترالي، مضيفاً: “يبدو أن النوعين متشابهين باستثناء أن أحدهما عادة ما يكون أخضراً، بينما أن النوع الجديد عادة ما يكون له لون مميز مثل لون الشوكولاتة”.

وكانت أستراليا وغينيا الجديدة ترتبطان براً في وقتٍ كبيرٍ من أواخر فترة العصر الثالث قبل 2.6 مليون عام، واليوم، تهيمن على غينيا الجديدة الغابات المطيرة، بينما أن شمال أستراليا عبارة عن السافانا بشكل أساسي.

ويمكن العثور على ضفدع الشجر الأخضر، واسمه العلمي “Litoria caerulea”، عبر شمال وشرق أستراليا وغينيا الجديدة.

واكتشف العلماء في أستراليا أحد هذه المخلوقات في عام 2016، وفقاً للورقة البحثية، ويعتقدون أن الحيوان قد يكون منتشراً في جميع أنحاء غينيا الجديدة.

المصدر: سي ان ان