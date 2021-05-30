الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان اليوم الاحد قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل يذكر في المناطق الساحلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس ربيعي دافىء نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

*الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ، كما يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

– الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء، كما تنخفض الرطوبة النسبية على الساحل.

– الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال والداخل، كما يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية