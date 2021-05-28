مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الجمعة 28-5-2021

بين ما هو ثابت ٌلا يتبدل ُكعين ِالحق، ومتبدل ٍيعود ُالى جادة ِصوابِه، تقع ُالمنطقة ُفي ذِروة ِاحداثِها الحالية..

وبعد تاكيد ِغزة َخيارات ِالردع ِلغة ًماضية ًفي سياق ِالتحرير، ثبتت سوريا بالامس ِخياراتِها الوطنية َبجدارة ٍووعيٍ شعبيين تواصل ُبهما استعادة َادوار ٍسلبتها اياها حرب ُالارهاب والمؤامرة ُالاميركيةُ المتواصلة..

وفي نظرة ٍاشمل، فأنه وبالولاية ِالجديدة ِللرئيس ِبشار الاسد تُحقق سوريا خطوات ٍجديدة ًفي مراكمة ِالانجازاتِ السياسية والعسكرية وتعزيز القوة الضرورية لاستعادة ِحقوقِها وفرض ِسيادتِها وتعزيز ِوضع ِمؤسساتها..

في كيان الاحتلال، كابوس ُانتصار فلسطين َيلاحق ُيوميات ِالصهاينة، وما ابقاه لهم سيف ُالقدس بضعة ُتصريحات وتهديدات كلامية عبر القنوات الاعلامية والوساطات ِلعلهم يرجِعون بعضا ًمن ماء ِالوجه ِالمتكسر ِعلى شاطئ ِغزة والممرغ ِبالغضب ِالفلسطيني ِفي اراضي العام ِثمانية ٍواربعين.

في لبنان المتعثر ِبالازمات، تكثر الدعوات لقراءة التطورات المحيطة بعمق وبكثير من التعقل ِوالهدوء، ولمن لا يتعظُ فان الفرصة َقد لا تسنح ُله لاحقا بالاستدراك ِفي الظرف ِالحرج.. ومنعا ًللانهيار ِالمؤلم، ِلا بد من اجتراح ِالحلولِ السريعة ِغير ِالمتسرعة، وفي هذا المسار يواصل ُرئيس ُمجلس ِالنواب نبيه بري اتصالاتِه شاهرا ًمبادرتَه لعل َالحلَ يكون قائما ًخلال َايام ٍاذا ما قرر الرئيس المكلف العودة َمن الخارج والمضي َخطوات ٍ- ولو قليلة ٍ- خارج َحالةِ المراوحة..

ولان الحل يكون ُحصرا ًفي تشكيل ِالحكومة ِكما اكد اليوم َنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ، فان التاخير َالحاصل َفي هذا المسار ِيشُد ُالخناق اكثر َعلى عنق ِالمواطن ِالعالق ِفي طوابير ِالبنزين المفروضة بمزاجية ِالمصرف ِالمركزي وتباطؤه بصرف ِالاعتماداتِ، وبصلافة ِالمحتكرين وحبسِهم المحروقات داخل َخزاناتِهم لتحقيق ِمزيد ٍمن الارباح ِمع ارتفاعِ الاسعار ِالاسبوع َالمقبل.

المصدر: قناة المنار