لبنان: توقيف شخصين على خلفية انفجار القذيفة بمرفأ صيدا

تم توقيف شخصين الخميس في إطار التحقيقات الجارية حول ملابسات انفجار القذيفة القديمة العهد على متن باخرة تجارية كانت راسية في حوض مرفأ صيدا، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إنه “في اطار التحقيقات الجارية حول ملابسات انفجار القذيفة القديمة العهد على متن باخرة تجارية كانت راسية في حوض مرفأ صيدا، اوقف الأمن العام المدعوين ف. ش المشرف على تحميل حمولة خردة الحديد التي كانت القذيفة بداخلها، و م.أ. العامل الذي قام بالتقاط القذيفة بهدف التخلص منها”، وتابعت ان “ذلك تم بناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تمت إحالة الموقوفين الى القضاء العسكري لإستكمال التحقيق معهما في هذه القضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام