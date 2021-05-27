لبنان: توقيف شخصين على خلفية انفجار القذيفة بمرفأ صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2021 - 19:20

لبنان: توقيف شخصين على خلفية انفجار القذيفة بمرفأ صيدا

منذ 52 mins 27 May، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

تم توقيف شخصين الخميس في إطار التحقيقات الجارية حول ملابسات انفجار القذيفة القديمة العهد على متن باخرة تجارية كانت راسية في حوض مرفأ صيدا، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إنه “في اطار التحقيقات الجارية حول ملابسات انفجار القذيفة القديمة العهد على متن باخرة تجارية كانت راسية في حوض مرفأ صيدا، اوقف الأمن العام المدعوين ف. ش المشرف على تحميل حمولة خردة الحديد التي كانت القذيفة بداخلها، و م.أ. العامل الذي قام بالتقاط القذيفة بهدف التخلص منها”، وتابعت ان “ذلك تم بناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تمت إحالة الموقوفين الى القضاء العسكري لإستكمال التحقيق معهما في هذه القضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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