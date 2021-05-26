السنوار للإحتلال: معركة سيف القدس كانت مناورة و”بروفا” لمعركة أكبر

وصف رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، معركة “سيف القدس” مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمناورة “بروفا” للمعركة المقبلة اذا حاول الاحتلال اللعب بالنار في المسجد الأقصى المبارك.

وقال السنوار خلال لقاء مع صحفيين وإعلاميين في غزة يوم الأربعاء: “الاحتلال انغر بالهرولة إلى التطبيع العام المنصرم، فظنوا أنهم يستطيعون فعل ما يشاؤون ولم يعلم أن تطبيعه مع فئة قليلة، لكن الأمة قلبها ينبض بحب القدس”.

وأضاف “إذا تم المساس في الأقصى فستنتفض مقاومة غزة بكل ما أوتيت من قوة، وسيهاجم شعبنا كل مستوطنات الضفة مرة واحدة، وسينتفض أهلنا في الداخل المحتل، وستنطلق مقاومة المنطقة لتدك بأكثر ما لديها من قوة”.

وأضاف السنوار إن”رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أنذر وقال كفى لعبًا بالنار، ولبى القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف النداء، لكن الاحتلال ارتكب حماقة بمحاولة إخلاء الأقصى، فما كان لنا إلا أن نقول كلمتنا بالحديد والنار”.

وأشار إلى أن”ضرب القدس وتل ابيب المحتلتين في أول المعركة رسالة لقادة الاحتلال بأن للأقصى رجالًا يحمونه، وهم مستعدون للتضحية من أجله”.

ولفت إلى أن”نتنياهو وغانتس لم يتوقعا انتفاضة شعبنا في كل فلسطين”، مشيرًا إلى أن”قادة الاحتلال ارتكبوا فشلا استخباراتيًا كبيرًا”، قائلًا: ” العدو خطط لسنوات لعملية اغتيال من الصف الأول للحركة بضربة واحدة، لكنهم فشلوا بذلك”.

واكد أن”ما لدينا من أنفاق في قطاع غزة يفوق الـ 500 كلم والضرر لا يزيد عن 5 في المئة”.

ودعا السنوار أهالي القدس للبقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، والشيخ جراح مؤكدًا لهم أن”اطمئنوا ورائكم شعبٌ أصيل لن يتخلى عنكم، ومقاومة لن تخذلكم”.

ووجه السنوار رسالة الى أهالي الضفة المحتلة قال فيها: “نحن نثق بأن أبناء شعبنا سيقومون بواجبهم في الدفاع عن حقوقهم، ونصرة القدس والأقصى”.

وبشأن الأسرى، أكد السنوار: “لهم منا العهد والوعد أن نفرج عنهم ليكونوا على موعد مع التحرير إن شاء الله”.

وفيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، قال السنوار: “لن ينقضي هذا العام بإذن الله، إلا وقد تحققت انفراجة كبيرة في الحياة الإقتصادية والإنسانية في قطاع غزة”.

وأضاف: “لن ينقضي هذا العام والمشاكل الناجمة عن الحصار مستمرة، وسنحرق الأخضر واليابس حتى نحسن من حياة شعبنا”.

وجدد التأكيد على أن”فصائل المقاومة ليست في حاجة لأموال الإعمار، وجاهزون لتسهيل عملية إنعاش اقتصاد غزة”.

وقدم السنوار شكر حركة حماس للجمهورية الإسلامية في إيران، قائلًا: “الجمهورية الإيرانية لم تبخل عنا بالمال والسلاح والخبرات”.

المصدر: فلسطين اليوم