لوكاشينكو: حكومة بيلاروس تصرفت إزاء حادثة هبوط الطائرة الإيرلندية في مطار مينسك وفق القواعد الدولية

أعرب رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن رفضه للانتقادات التي وجهت لبلاده على خلفية حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب إيرلندية في مطار العاصمة مينسك.

وأوضح لوكاشينكو خلال لقائه اليوم مع أعضاء البرلمان وأعضاء اللجنة الدستورية وممثلي هيئات إدارة الدولة أن”تصرفات حكومة بلاده لم تخرج عن قواعد القانون الدولي”.

ووصف لوكاشينكو هذه الحادثة بأنها استفزاز مخطط له مسبقاً ضد بيلاروس مطالباً الغرب بدفع تعويضات بدل إنفاق السلطات البيلاروسية على التعامل مع الحادثة.

وكانت الخارجية البيلاروسية أكدت أمس الأول أن الدول الغربية قامت بتسييس عملية الهبوط الاضطراري لطائرة شركة “رايان اير” الإيرلندية على أراضيها والخروج باستنتاجات متسرعة فيما تصرفت سلطات بيلاروس حيال الحادثة بشكل يتوافق مع القواعد الدولية تماماً داعية إلى ضرورة النظر للحادثة من وجهة نظر أمان وسلامة الطيران.

من ناحية ثانية أكد الرئيس البيلاروسي أن”بلاده تصرفت باعتبارها دولة ذات سيادة لدى قيامها بطرد طاقم سفارة لاتفيا في العاصمة مينسك”.

وكانت بيلاروس طلبت أمس الأول من السفير وجميع موظفي السفارة اللاتفية في مينسك مغادرة أراضيها وقال وزير الخارجية فلاديمير ماكى: إن “الوزارة استدعت سفير لاتفيا لدى مينسك لتسليمه مذكرة احتجاج بسبب حادث الإساءة للعلم الوطني البيلاروسي في العاصمة اللاتفية ريغا”.

المصدر: سانا