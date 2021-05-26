المديرية العامة للنفط دعت الى عدم تحميلها مسؤوليات ليس من ضمن صلاحياتها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2021 - 16:08

المديرية العامة للنفط دعت الى عدم تحميلها مسؤوليات ليس من ضمن صلاحياتها

منذ 1 ساعة 26 May، 2021
المنار
المنار
لبنان

صدر عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه البيان الاتي: “ردا على بعض ما جاء من تصريحات حول مسؤوليتها المباشرة في تأمين الكميات الكافية للمحروقات، أوضحت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه ان دورها يقتصر على تحديد احتياجات السوق والقطاعات وفق دراسات مبنية على أرقام واحصاءات يتم تيويمها دوريا، آخذة في الاعتبار الطلب على المحروقات زيادة او انخفاضا بناء على عدة عوامل موضوعية وفي مقدمها النشاط الاقتصادي والأزمات وفترات الاقفال. وهي وضعت هذه المعطيات والنتائج بتصرف المعنيين في مصرف لبنان بتوجيهات من وزير الطاقة والمياه لسداد أي ثغرة في الاسواق. علما ان فتح الاعتمادات لإدخال البواخر وتفريغها يعود الى مصرف لبنان.

وختمت المديرية العامة للنفط بأنها تعمل وفق آلية تنظيم حركة السوق وخلق التوازن المطلوب، وهي على تواصل يومي مع جميع الأجهزة المعنية في خطوات استباقية لمنع تهريب المحروقات كما وتحديد كميات التوزيع وفق نظام حصص في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، مما يحد من محاولات التخزين والبيع في السوق السوداء، داعية الى عدم تحميلها مسؤوليات ليس من ضمن صلاحياتها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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