روحاني يبارك عيد المقاومة وذكرى تحرير جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 25 2021 - 11:20

روحاني يبارك عيد المقاومة وذكرى تحرير جنوب لبنان

منذ 21 mins 25 May، 2021
الرئيس حسن روحاني
ايران - عربي وإقليمي

بارك الرئيس حسن روحاني للحكومة والشعب اللبناني حلول عيد المقاومة وذكرى تحرير جنوب لبنان من القوات الصهيونية. وفي رسالة وجهها الثلاثاء الى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قال روحاني إن “ماهية الكيان الصهيوني القائمة على النزعة العدوانية، اثبتت أن الحل الوحيد لمواجهة المعتدين هو الصمود والمقاومة ، معربا عن الأمل في تواصل هذا النهج تحت قيادة العماد عون حتى تحرير كامل الاراضي اللبنانية”.

وأكد الرئيس روحاني أن ايران ستقف كما وقفت في الماضي الى جانب الحكومة والشعب اللبناني في الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة اراضيه.

المصدر: ارنا

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