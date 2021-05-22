صهاينة اعتدوا على أراضي الفسلطينيين بالخليل في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2021 - 21:34

صهاينة اعتدوا على أراضي الفسلطينيين بالخليل في الضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 22 May، 2021
صهاينة
عربي وإقليمي - فلسطين

هاجم مستوطنون صهاينة من مستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق الخليل بالضفة المحتلة السبت منازل المواطنين في منطقتي وادي النصارى ووادي الحصين بالحجارة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “المستوطنين رشقوا منازل المواطنين في المنطقتين المذكورتين بالحجارة وألقوا باتجاهها النفايات، وشتموا ساكنيها بألفاظ نابية”، وأضافت أن “اعتداءات المستوطنين سجلت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظا ضد المواطنين وممتلكاتهم، وباتت شبه يومية”.

وأشارت المصادر إلى أن “هذه الانتهاكات تأتي على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، التي تكتفي بتوفير الحماية للمستوطنين المدججين بالسلاح”.

المصدر: فلسطين اليوم

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