البرازيل تعمل على احتواء سلالة كورونا الهندية في الولاية الشمالية

قال وزير الصحة البرازيلي، يوم الجمعة، إن حكومة بلاده تبذل ما في وسعها لمنع انتشار السلالة الهندية من كورونا.

يأتي هذا بعد نقل أحد أفراد طاقم سفينة شحن راسية في ميناء ساو لويس بعد رحلة من جنوب إفريقيا إلى مستشفى في المدينة مصابا بالسلالة الهندية وفقا لمسؤولي الصحة في ولاية مارانهاو.

وقال وزير الصحة مارسيلو كيروغا للصحفيين “تم اكتشاف هذه الحالة على الفور واتخذت جميع الإجراءات الصحية ونأمل في ألا يكون هناك انتشار لهذه الطفرة الهندية هنا في البرازيل. تم عزل المرضى ومخالطيهم”.

يذكر أن كورونا أودى بحياة نحو 450 ألف برازيلي منذ بدء الوباء، وهو ما يقارب من نصف عدد الوفيات جراء الجائحة في أمريكا اللاتينية بأكملها.

المصدر: وكالة رويترز