كمال الخير هنأ بانتصار الشعب الفلسطيني وشكر داعمي المقاومة

هنأ رئيس “المركز الوطني” في الشمال كمال الخير “الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية بتحقيق الانتصار الكبير على العدو الصهيوني بفضل تضحياتهما الجسام ودماء الشهداء التي روت كل شبر من أرض فلسطين الحبيبة”.

واعتبر الخير الجمعة أن “المقاومة ورجالها كسروا المعادلات العسكرية والامنية واعادوا للأمة عزتها وكرامتها، فألف تحية وتحية لهم على صمودهم الأسطوري الذي ستتذكره الأجيال المقبلة بكل فخر واعتزاز”، داعيا “كل الشرفاء الى الاحتفال بهذا النصر الذي انكسرت فيه شوكة العدو ولم يعد بامكانه ارتكاب المجازر في ظل وجود المقاومين وصواريخهم التي قصفت كل شبر من كيانه الغاصب”.

وشدد الخير على أن “الخيار الوحيد الذي سيحرر فلسطين والمقدسات، هو التمسك بالمقاومة والصاروخ والبندقية ومساندتها بكل الوسائل والامكانيات المتاحة”، وقال “ها نحن نرى مشروع المتواطئين والمطبعين مع العدو ينهزم تحت اقدام رجال محور المقاومة الممتد من اليمن الى سوريا ولبنان وفلسطين وايران والعراق”، وشكر “الداعمين للمقاومة في فلسطين وعلى رأسهم إيران وسوريا اللذين بفضلهما تم اليوم الانتصار على العدو في فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام