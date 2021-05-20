تظاهرة في أم الفحم المحتلة تنديدا باستشهاد فتى فلسطيني برصاص العدو الصهيوني

شاركت جماهير غفيرة من مدينة أم الفحم الفلسطينية المحتلة مساء اليوم الأربعاء، في تظاهرة احتجاجية تنديدا بجريمة قتل الفتى محمد محمود كيوان (17 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الشرطة الإسرائيلية قبل نحو أسبوع.

ونظمت التظاهرة عند المدخل الرئيسي للمدينة ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، منددين بجرائم العدو الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة وأراضي الـ48، في الوقت الذي شهد استنفارا كبيرا لقوات الشرطة الصهيونية التي عززت من عناصرها، واستدعت سيارة المياه العادمة، التي حضرت للمكان، وأغلقت الشارع أمام المركبات.

وقبل انطلاق التظاهرة، اجتمع المئات من أهالي المدينة في منزل عائلة الشهيد بحي “عين جرار”، بعد الإعلان عن استشهاده.

من جهتها، أعلنت لجنة أولياء الأمور في المدينة الخميس يوم حداد عام في كافة مدارس المدينة.

المصدر: وكالة معاً