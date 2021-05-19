الخزانة الأمريكية ترفع اسم السودان من قائمتها للدول “الراعية للإرهاب”

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء “أنها قررت إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان”.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “القرار هذا يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في ديسمبر/كانون الاول من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة”، مشيرة إلى أن “الوثيقة ستدخل حيز التنفيذ رسميا يوم غد 20 مايو/أيار بعد نشرها في السجل الفيدرالي”.

ولفتت الوزارة الى انه “بموجب هذا القرار سيتم رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان ويسمح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية”.

المصدر: روسيا اليوم