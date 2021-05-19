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May 19 2021 - 03:50

فقدان أكثر من 50 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين أبحر من ليبيا

منذ 1 ساعة 19 May، 2021
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عربي وإقليمي - ليبيا

فقد أكثر من 50 شخصا وتم إنقاذ أكثر من 30، إثر غرق مركب أبحر من السواحل الليبية في آخر حادث مأساوي على إحدى طرقات الهجرة التي تحصد عددا كبيرا من الأرواح في العالم.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري في تصريح لوكالة الصحة الفرنسية إن “القارب كان يقل نحو 90 شخصا أمكن إنقاذ 33 منهم”.

وأضاف زكري أنه “وفقا للمعطيات الأولية وقع حادث الغرق بالقرب من حقل ميسكار لاستخراج النفط والغاز قبالة سواحل مدينة جرجيس في جنوب البلاد”.

ونقل الناجون وغالبيتهم من بنغلادش إلى المنصة النفطية العائمة، قبل أن يرحلوا باتجاه ميناء جرجيس، في جنوب شرق تونس، القريب من الحدود الليبية.

وأكد المتحدث الرسمي الإقليمي باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جاكومو أن “المهاجرين غير القانونيين انطلقوا الأحد من ميناء زوارة الذي يبعد 150 كيلومترا عن جرجيس”.

وقال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: “لا نعرف جنسيات أكثر من خمسين مفقودا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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