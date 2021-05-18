الناطق باسم سرايا القدس: بوركت سواعد رجالنا البواسل في وحدة المدفعية التي ما زالت توجه ضرباتها لغلاف غزة

بارك الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة سواعد الرجال البواسل في وحدة المدفعية التي ما زالت توجه ضرباتها لمستوطنات غلاف غزة.

وقال أبو حمزة في تغريدة عبر قناته بالتليجرام :” بوركت سواعد رجالنا البواسل في وحدة المدفعية التي ما زالت توجه ضرباتها لغلاف غزة مستهدفة المواقع والحشودات العسكرية بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل والصواريخ موقعةً خسائر كبيرة في صفوف جنود العدو بين قتيل وجريح حيث ما زال العدو يجلي بطائراته الإصابات الحرجة والقتلى حتى اللحظة”.

وأعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، ظهر اليوم الثلاثاء، إصابة جندي “إسرائيلي” جراء سقوط قذيفة هارون في منطقة معبر “ايرز” شمال قطاع غزة.

وقالت القناة الـ13 العبرية،إن:” الجندي المصاب في منطقة معبر “إيرز” حالته متوسطة-خطيرة”.

وأعلنت سرايا القدس في بيان لها” دك موقع إيرز بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب:” لا زال فرسان الوحدة المدفعية يدكون مواقع وحشودات العدو العسكرية في غلاف غزة بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل”.

المصدر: فلسطين اليوم