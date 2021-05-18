علامتان تشيران إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

تشير بعض التغيرات في المظهر الخارجي، إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

وتفيد Express، بأن “النتوءات الدهنية” التي تظهر على الوجه، التي يطلق عليها الأطباء “اللويحات الصفراء” والتي تظهر عادة في منطقة الجفون وتنمو خلال عدة أشهر، تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

وتضيف، العلامة الثانية التي تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وفقا للعلماء، قد تكون الدوائر البيضاء المائلة إلى الرمادي، التي تظهر حول قرنية العين، ويسميها الأطباء قوس القرنية.

ووفقا لـ Express، قد تشير هذه العلامات، إلى أن ارتفاع الكوليسترول في الدم قد يكون مرتبطا بعوامل وراثية، لا يتمكن الكبد بسببها من شطر الكوليسترول الزائد.

وتشير Expressـ إلى أن هناك عوامل أخرى تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، من بينها الإفراط بتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، وقلة الحركة والنشاط البدني والتدخين وتعاطي الكحول.

المصدر: نوفوستي