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May 18 2021 - 04:58

بالصور.. طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات غرب مدينة غزة

منذ 1 ساعة 18 May، 2021
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عربي وإقليمي - فلسطين

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة من الغارات استهدفت شققا سكنية ومقار حكومية غرب مدينة غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال الحربية مبنى جهاز الأمن الداخلي غرب مدينة غزة بشكل كامل وسوته بالأرض بعد استهدافه بعدد من الصواريخ.

كما استهدفت الطائرات منتزه الأزهر ومكتب شؤون الأسرى قرب ساحة الكتيبة غرب غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي عدوانها على قطاع غزة، ما أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 212 شهيداً وإصابة 1400 مواطنًا جراء عدوان المتواصل والمتصاعد على قطاع غزة.

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المصدر: فلسطين اليوم

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