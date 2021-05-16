ولايتي يؤكد للنخالة وقوف إيران قيادةً وشعبًا إلى جانب المقاومة الفلسطينية

أكد علي أكبر ولايتي مستشار الإمام السيد علي الخامنئي، وقوف إيران قيادة وشعبا بجانب الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، ذلك في اتصال هاتفي أجراه اليوم الاحد مع الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة.

وقال ولايتي، “إن الشعب الفلسطيني ومقاومته يغيرون المعادلات ويثبتون مرة أخرى أن “اسرائيل” أوهن من بيت العنكبوت، وأن البطولات التي تحققها المقاومة في فلسطين هي فخر للأمة الاسلامية جمعاء”.

بدوره، أعرب النخالة عن بالغ تقديره للدعم الإيراني للمقاومة والقضية الفلسطينية، مشدداً على أن المقاومة ستواصل جهادها وقتالها لتحرير فلسطين مهما بلغت التضحيات.

المصدر: بريد الموقع