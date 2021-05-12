بالفيديو.. كتائب القسام تنشر مشاهد لرشقات صاروخية مكثفة باتجاه “عسقلان – اسدود – تل أبيب” امس الثلاثاء

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، لعملية استهداف الاراضي الفلسطينية المحتلة في “أسدود وعسقلان وتل أبيب”، يوم أمس الثلاثاء.

وكشفت الكتائب أن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر اليوم لتل أبيب ومطار “بن غوريون” استخدمت فيها لأول مرة صواريخ “SH85” تيمناً بالقائد الشهيد محمد أبو شمالة، إضافة إلى صواريخ من طراز A120، M75، J80، J90.

وأضافت أنها استهدفت بئر السبع المحتلة بصواريخ من عائلة “سجيل”، فيما اعترف الاحتلال بمقتل 3 من مستوطنيه وإصابة آخرين ووقع أضرار كبيرة جراء قصف المقاومة.

إلى ذلك عاودت الكتائب قصف حقل صهاريج “كاتسا” جنوب عسقلان بـ 20 صاروخاً من طراز “Q20” والذي تشتعل فيه النيران منذ أمس.

كما وجّهت ضربةً صاروخيةً كبيرة إلى تل أبيب ومطار “بن غوريون” بـ 110 صواريخ رداً على استئناف استهداف الأبراج السكنية، قائلة للاحتلال: “وإن عدتم عدنا”.

المصدر: كتائب القسام