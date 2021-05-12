كتائب القسام تعلن توجيه ضربة صاروخية بـ15 صاروخاً لديمونا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2021 - 16:34

كتائب القسام تعلن توجيه ضربة صاروخية بـ15 صاروخاً لديمونا

منذ 1 ساعة 12 May، 2021
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