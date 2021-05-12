سوسان يؤدي صلاة العيد في مسجد الحريري ويعتذر عن عدم استقبال المهنئين

صدر عن دار الافتاء في صيدا لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بياناً جاء فيه أن “العيد مناسبة كريمة ومباركة وطيبة للتعارف والتآلف وسنة محبة ومودة ووئام ومدعاة لتوطيد العلاقات بين الناس التي هي من مقاصد الاسلام وتجديد أواصر الود بين الأهل والأصدقاء. وبمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد يؤدي مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان صلاة العيد في مسجد “الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا”.

وأضاف البيان “تقام الصلاة في تمام الساعة 6:25 صباحا. وبعد صلاة وخطبة العيد يتوجه سماحته الى ساحة الشهداء لقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة”.

كما لفت البيان إلى أنه “من أجل الحفاظ على السلامة العامة والحد من خطر انتشار وباء كورونا، يعتذر سماحته عن استقبال المهنئين بالعيد، داعيا الله تعالى ان يرحم شهداءنا الأبرار وان يعيد الأعياد المباركة علينا وعلى الأمة العربية والاسلامية بالخير والوحدة ونبذ الفتن والفرقة وان يرفع البلاء والوباء والغلاء عنا جميعاً”.

المصدر: الوكالة الوطنية