“سرايا القدس” تزف ثلاثة من شهدائها القادة: الرد سيكون قاسياً.. وسنمضي قدماً حتى تحرير كامل فلسطين

زفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ثلاثة من شهدائها القادة، “ارتقوا في قصف صهيوني غادر”.

وفي بيان صدر عن السرايا، قالت الأخيرة “بكل آيات الجهاد والانتصار، تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلاثة من قادة الوحدة الصاروخية في لواء غزة والمنطقة الشمالية وهم: الشهيد القائد: سامح فهيم هاشم المملوك (34 عاماً)، مسؤول الوحدة الصاروخية في المنطقة الشمالية بسرايا القدس، الشهيد المجاهد: محمد يحيى محمد أبو العطا (30 عاماً)، أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة، الشهيد المجاهد: كمال تيسير سلمان قريقع (34 عاماً)،أحد القادة الميدانيين بالوحدة الصاروخية في لواء غزة”.

وتابع البيان أن الشهداء “ارتقوا إلى العلا بإذن الله تعالى صباح اليوم الثلاثاء، إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها طائرات الغدر الصهيونية في مدينة غزة، ليمضوا إلى ربهم بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبهم من الشهداء ولا نزكي على الله أحداً”.

هذا وأكدت السرايا أن “الرد على جريمة اغتيال الشهداء سيكون قاسياً وأن دماءهم ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وسنمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة”.

المصدر: موقع المنار