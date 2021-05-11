الفلسطينيون يشيعون شهداء العدوان الصهيوني على غزة

شيع الفلسطينيون جثامين عدد من الشهداء الذين استشهدوا جراء قصف العدو الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة.

وشارك مئات الفلسطينيين في تشييع جثمان الشهيدة أميرة عبد الفتاح صبح 57عاما وابنها الشهيد عبد الرحمن ١٧ عاما وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة جراء استهداف شقتهم السكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي بلدة جباليا شارك الاف الفلسطينيين في تشييع 8 من الشهداء قضوا في قصف مساء الاثنين بينهم قائد في كتائب القسام، فيما شيعت سرايا القدس ثلاثة من قادتها بغزة.

وكان الفلسطينيون شيعوا 7 من الشهداء بينهم 3 أطفال ببلدة بيت حانون في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

المصدر: وكالة معاً