بالفيديو.. استشهاد شاب فلسطيني في مدينة اللد برصاص الاحتلال الاسرائيلي

استشهد فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، في مدينة اللد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرات غاضبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 اسنادًا وتضامنًا مع الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وكانت المظاهرات الحاشدة انطلقت في مدينة الناصرة واللد وشفا عمرو ويافا وعرابة ومجد كروم والرملة وكافة البلدات المحتلة عام الـ 48.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي تجاه المتظاهرين ما أدى إلى استشهاد مواطن واصابة عدد آخر بجراح مختلفة.

وذكرت وسائل الاعلام بأن قوات الاحتلال اعتقلت 46 متظاهرا، ونقلتهم إلى جهات مجهولة.

وندّد المشاركون في المظاهرات بالاعتداءات الإسرائيلية، على القدس، وأهلها، وطالبوا بإنهائها، ووقف العدوان على قطاع غزة.

وبسبب المظاهرات الحاشدة أغلقت شوارع العديد من البلدات في الداخل المحتل الأمر الذي أربك شرطة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير جدًا.

المصدر: فلسطين اليوم